İş Bankası'ndan Yiğit Bulut açıklaması: Mali suç teşkil ediyor

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Yiğit Bulut'un bankaya el konulması gerektiği yönündeki açıklamasına cevap verdi.



Özince, "İş Bankası'na el konulmasını gerektirecek bir şey olamaz. İş Bankası halka açık bir şirket. Zannediyorum tartışma konusu yapılmak istenen Atatürk hisselerinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilişidir. Bu, bankanın yalnızca yüzde 28'i ile ilgili bir konu. Yani bu yüz binlerce hissedarı olan bir anonim şirkete el konulmasını söylemek, eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanlarımızdan bir tanesinin ifade ettiği gibi mali bir suç teşkil ediyor sanırım. Tabii ben beyefendinin değerlendirmesiyle ilgili kişisel bir değerlendirme yapmak durumunda değilim. Ama basından aldığımız bilgiler doğrultusunda bu, bir anonim şirketin sadece itibarını değil, hissedarlarının mali konumunu da zedeleyecek tarzda bir şey" dedi.