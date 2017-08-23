Samanyolu Haber /Dünya / Barselona zanlılarından ikisi tutuklandı /23 Ağustos 2017 10:54

Barselona zanlılarından ikisi tutuklandı

İspanyol polisi Barselona saldırısyla ilgili operasyonlarını sürdürüyor.

Barselona zanlılarından ikisi tutuklandı

 Madrid’e nakledilen ve terör suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Mohammed Houli Chemlal ile Driss Oukabir tutuklandı. Bir zanlı gözaltında bulunmaya devam ederken, diğer bir zanlı delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

IŞİD’e bağlı, 12 kişiden oluşan hücrenin çökertildiğini duyuran güvenlik kaynakları, canlı olarak ele geçirilen dört şüpheliden elde edilen bilgiler üzerine yeni baskınlar yaptı.

Ripoll kentinde, öldürülen zanlılardan Sahal El Karib tarafından işletilen bir internet kafede arama yapıldı. Ripoll, söz konusu saldırganların merkezi olarak görülüyor. Polisin salı günü operasyon düzenlediği adresler arasında Barselona yakınlarındaki bir ev ile İspanya’nın kuzeydoğusunda iki işletme bulunuyor.

Pazartesi günü Younes Abouyaaqoub’un öldürüldüğü kent ve çevresinde de bazı adreslerde inceleme yapıldı.

Zanlılar ifadelerinde Barselona ve Cambrils’teki saldırılardan daha büyük bir eylem hazırlığında olduklarını itiraf etmişti.
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