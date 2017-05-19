Samanyolu Haber /Dünya / İran'da kritik seçim /19 Mayıs 2017 09:44

İran'da kritik seçim

İran'da 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı ve 5'inci dönem il meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı.

İran'da kritik seçim


Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de, 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandıkta başlayan oy verme işleminin 20.00'ye kadar süreceği ancak gerek duyulduğunda bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Seçmen yaşının 18'den başladığı ülkede kayıtlı 56 milyon 410 bin 234 seçmen bulunuyor.

Ülkenin lideri Ali Hamaney, oy kullanma esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halkı oy kullanmaları için sandık başına çağırdı. 

Cumhurbaşkanı seçiminin reformistler ve ılımlı muhafazakarların desteğini alan Hasan Ruhani ile muhafazakarların adayı İbrahim Reisi arasında geçmesi bekleniyor. Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimiteba da aday listesinde yer alıyor.
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