MHP milletvekilinden Federasyona ağır sözler...





Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'na şu sözlerle yüklendi: "Şu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve onun ekibi acil bir şekilde, belki kaba bir laf ama, pılıyı pırtıyı toplayıp Türk futbolundan defolup gitsinler."





MHP Milletvekili SaffetSancaklı, TBMM Genel Kurulu'nda kulüplere yapılan vergi indirimleri hakkında konuştu. Sancaklı şunları söyledi:"Maliye Bakanlığımızın bu futbol kulüpleriyle ilgili yeni bir vergi yapılandırması ve kolay ödenmesi konusunda yapmış olduğu çalışmayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki, biz de istiyoruz kulüpler zor durumda olmasın, kulüpler kolay kolay vergi borçlarını ödesinler ama o kadar kötü yönetiliyorlar ki maalesef her sefer bunlara bir kolaylık sağlamak zorunda kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Af getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Vergi borçlarını 72 ayda ödüyoruz.





Sneijder örneği





Geçen gün koca Galatasaray Kulübünün açıklamış olduğu toplam borcu 2,4 milyar TL yani eski parayla 2,4 katrilyon lira. Peki, bu kadar kötü nasıl yönetilebiliyor, bu kadar borç nasıl oluyor? Mesela, bir tanesini vereyim ben: Sneijder diye bir futbolcusu var Galatasaray'ın, 6 milyon euro para kazanıyor senede, ödenen para. Yüzde 15 de vergi koyarsak etti 7 milyon. Ev parası, araba parası, uçak biletleri, 1 milyon da onu koysak yıllık maliyeti 8 milyon euro. 4 yıllık kontrat 32 milyon euro. Paranın maliyetiyle beraber bonservisi olmasa bile 35 milyon euro. Bunu da 4'le çarparsak 140 trilyon lira parayı bir oyuncuya verirseniz ve bunun gibi birkaç tane daha hata yaparsanız bu borç da 2,4 milyar olur ve ondan sonra Maliye mecburen kulüpler batmasın diye onlara vergi kolaylığı sağlamaya çalışır. Bu mantıkla yönetilen kulüplerimize -şu anda Digitürk'ün 600 milyon dolar yıllık ödediği bir para var kulüplerimize- dünyada en çok para kazanan lig İngiltere Ligi'dir, 2,5 milyar dolardır yıllık, onu bile getirip verseniz gene bir şey yapamayacaklar bu yönetimle. Çünkü devamlı şikâyet ediyorlar vergilerden Sayın Maliye Bakanım. Türkiye'deki vergi yüzde 15, İtalya'da yüzde 47, Fransa'da ve Almanya'da yüzde 50'nin üstünde. Peki, Almanya'da, Fransa'da veya İtalya'da bu kadar borcu olan bir kulüp görebiliyor musunuz? Hayır, göremiyoruz çünkü iyi yönetiliyor, sistem farklı.





Finansal kriterler





UEFA iki yıl önce finansal kriterleri koydu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la bir mukavele imzaladı. Mukavelede şöyle diyor: "Belli miktarda transfer yapabilir, gelir artırmadan masraf yapabilir." Yani UEFA diyor ki bizim kulüplerimize: "Siz yönetemiyorsunuz, siz beceremiyorsunuz, ben size kriter koyuyorum." Peki, kulüplerimizi yönetenler kimler? Hep büyük şirket sahipleri, holding patronları yani parayı yönetmesini bilen arkadaşlar. Peki, bunlar kendi holdinglerinin değerlerini devamlı artırırken kulüplerin bu kadar borçlanması nasıl oluyor?





Kulüpler yasası





Beş yıl önce, Sayın Spor Bakanı keşke burada olsa da biraz ona sataşsam, kulüpler yasası hazırlandı, bir türlü yürürlüğe konmuyor. Konmama nedeni de şu: Kulüpler istemiyor. Peki, kulüpler neden istemiyor bunu? İstememe nedenleri şu: Orada bir madde var, diyor ki: "O andaki kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri kulübün borçlanmasından şahsi olarak sorumlu olacaklar." Yani Galatasaray Kulübü Başkanı -biraz evvelki örneği verdiğim için söylüyorum- ve yöneticileri eğer sorumlu olsalar, o paradan acaba Sneijder'e 150 trilyon lira para veya 150 milyar lira, kaç paraysa, şimdi paraları da şaşırdım, o parayı öderler mi? Sorumlu olmadıkları için de rahat rahat ödüyorlar; nasılsa para başka yerden geliyor, bir sorumluluk yok. Peki, kendi şirketlerini yönetirken böyle yaparlar mı? Yapmazlar, çaycının bile parasını verirken onu bile hesaplarlar yani, 100 lira daha fazla vermeyelim, eksik verelim diye. Onun için acil bir şekilde bu spor yasasını getirmezseniz Sayın Bakanım, devamlı bunlara af yapmak zorunda kalacağız, devamlı bu yapılandırmaları yapacağız.'





Defolup gitsinler'





Ricam şu: Şu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve onun ekibi acil bir şekilde, belki kaba bir laf ama, pılıyı pırtıyı toplayıp Türk futbolundan defolup gitsinler, biz de Türk futbolunu şey yapalım.Son olarak da önemli bir konu, Türk futbolcuları 38 yaşa kadar askerliklerini tecil edebiliyorlar ama kimler edebiliyor? Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig oyuncuları. 3. Lig oyuncuları tecil edemiyorlar. Nedense 2011'de 3. Lig oyuncuları, onlar da profesyonel olmasına rağmen bu statüden çıkardılar. Ama Süper Lig'de 18 takım var, PTT'de 18 takım var, 2. Lig'deki takımları da toplarsan 60-70 takım, 3. Lig'de 54 tane takım var. Bu çocukların bu problemi var, kulüpler bunlarla kontrat imzalamıyorlar askerlik problemin var diye. Bu sefer oyuncuları futbol oynayamıyor. Bu yüzden en az beş altı tane futbolcu beni arayıp da eşinden boşandığını söyledi çünkü maddi zorluklar çekiyorlar. Bununla ilgili de ben bir teklif sunacağım, lütfen destekleyelim. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki oyuncular askerliğini 38'e kadar erteleyebiliyorlar, tecil edebiliyorlar ama 3. Lig'deki oyuncular maalesef edemiyor ama onlar da profesyonel oyuncular. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum."

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM'de yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın Sneijder'e ödediği paranın bonservis hariç 32 milyon Euro'yu bulduğunu belirterek "140 trilyon lira parayı bir oyuncuya verirseniz ve bunun gibi birkaç tane daha hata yaparsanız bu borç da 2,4 milyar olur ve ondan sonra Maliye mecburen kulüpler batmasın diye onlara vergi kolaylığı sağlamaya çalışır" dedi.