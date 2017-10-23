Samanyolu Haber
İran'da deprem
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
İran'da deprem
/
23 Ekim 2017 09:17
İran'da deprem
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ziyaretali kırsalında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
İran'da deprem
Sonraki Haber >>
Esarette Doğan Bebekler
You Tube kanalı 30 Artı cezaevinde büyümek zorunda olan 668 bebek ile...
Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde önemli bir duayı anlattı... Allahım!...
Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık
Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık
Hayati tehlikesi olan hastayı hala tahliye etmediler...
Tokat T tipi Kapalı cezaevinde tutuklu bulunan 57 yaşındaki hasta Kadir Yüksel hayati tehlikesi olmasına...
Necati Şaşmaz'a 'Kurtlar Vadisi' şoku...
Bu yıl 54. kez düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen 'Kurtlar Vadisi...
Gasp edilen malların satılmasına Belçikalı şirketten tepki
TMSF’nin gasp edilen malları haraç mezat satmasına bir tepki geldi.. Zaman Gazetesinin mallarını...
Deniz Bey'in şuuru kapalı, durum ciddi
Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı
Bir tişört giydi 5 yıla kadar hapis isteniyor..
Duruşma salonuna 'Hero' yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan Emirhan Baysal hakkında...
Reza Zarrab'ı istemek için bu sefer Binali Yıldırım gidecek!
ABD-Erdoğan arasındaki Rıza Zarrab krizi devam ediyor.
Kara listeye alındığı iddia edilen 6 banka hakkında açıklama
Bankalarla ilgili çıkan haberlerin ardından SPK ve BDDK, basında yer alan haberlere itibar edilmemesi...
ABD'nin 5 eski başkanı afetzedeler için bir araya geldi
ABD'nin 5 eski başkanı Jimmy Carter, Barack Obama, Bill Clinton ile baba ve oğul George Bush'lar,...
Çek Cumhuriyeti’nin Trump'ı seçimi kazandı
Çek Cumhuriyeti’nden yapılan genel seçimleri milyarder iş adamı Andrej Babiş‘in liderliğindeki...
Tweet
Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..
Esarette Doğan Bebekler
Pilotların zor anları
Tren bekleyen kadını raylara itti
Aman ihmal etmeyin!
Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!
Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek
Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık
İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı
Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Çek Cumhuriyeti’nin Trump'ı seçimi kazandı
Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin partisi kazandı
AKP 'den istifa etmeyen başkanlara Kayyım tehdidi
Irak hükümeti Kerkük'ü terk eden Kürt aileleri geri çağırdı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
09:41:41