Samanyolu Haber /Gündem / İran'da deprem /23 Ekim 2017 09:17

İran'da deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ziyaretali kırsalında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da deprem

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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