Samanyolu Haber /Gündem / Altın artınca piyasada sahte Cumhuriyet altınları çoğaldı /23 Ekim 2017 09:15

Altın artınca piyasada sahte Cumhuriyet altınları çoğaldı

Cumhuriyet altınının piyasa fiyatı 1000 TL’yi bulunca dolandırıcılar da sahtekârlık için akla ziyan bir yol buldu. Gerçek Cumhuriyet altınının içini oyup altın rengine yakın olan pirinç madeni ya da gümüşle dolduruyorlar.

SHABER3.COM

Her türlü altının sahtesini üretmeyi başaran dolandırıcılar, özellikle fiyatı 1000 lirayı bulan Cumhuriyet altınına yönelik akla gelmeyecek yollar deniyor. Sahtekârlar iki yöntemle sahte altın üretiyor. İlki ‘kalıp çıkartma.’ Cumhuriyet altınının bire bir kalıbını üreten kalpazanlar, kaplamada biraz altın kullanıp içini ise çeşitli madenlerle dolduruyor.

İkinci yöntem olan ‘oyma’da ise dolandırıcılar gerçek Cumhuriyet altınının içini oyup, altın rengine yakın olan pirinç madeni ya da gümüşle dolduruyor. Her iki yöntemde de 7.2 gram gelen Cumhuriyet altınının, yaklaşık 6 gramı çeşitli madenlerle dolarken sadece 1 gramlık kısmı gerçek altın kalıyor.

SAHTE ALTINI ANLAMANIN YOLLARI

Sahte altını anlamanın 2 yolu var. Ya altını keseceksiniz ya da mihenk taşına sürteceksiniz.

‘FARKLI BİR TINI VARDI’

Piyasadaki Cumhuriyet altınlarının % 2-3’ünün sahte olabileceğini belirten Kocaeli Kuyumcular Başkanı Nuri Koç, temmuz ayında yaşadıkları olayı şöyle anlattı: “Altından şüphelendim. Cama atıp sesi dinledim. Normal gibi gözüküyordu ama beni rahatsız eder bir tını vardı. Mihenk taşına sürdük. Kaplaması çok iyi yapılmıştı, keserek emin olduk. İçi garip bir maddeyle doluydu. Şu an piyasaya binlerce sahte altın sürülmeye çalışılıyor.”

'EN İYİ YOL KESMEK'

Konya Kuyumcular Odası Başkanı İsmail Karagöz bu işi yapanların çete olduğu görüşünde. Yakalanan kişilerin “Düğünde takıldı, arkadaşımdan aldım” gibi bahanelere sığındığını kaydeden Karagöz “10-20 tane satıyorlar. Gramı ayarlamak için pirinç veya gümüş kullanıyorlar. Çok iyi kaplama varsa mihenk taşında da anlaşılmaz. En iyi yol kesmek” dedi.

'VATANDAŞIN ANLAMASI İMKANSIZ'

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, sahtecilikte özellikle son birkaç aydaki artışa dikkat çekti. Erdem “Vatandaşın anlaması imkânsız. Anadolu’yu gezerek satmaya çalışıyorlar. Altını muhakkak belgesiyle beraber alın” dedi.

‘BİLEZİKTE BİLE VAR’

İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tiryaki ise Türkiye genelinde ‘whatsApp’ gruplarının olduğunu ve tüm kuyumcuları haberdar ettiklerini söyledi. Sahte Cumhuriyet altınının yanı sıra bilezik ve zincirlerin bile içlerinin doldurulduğunu anlatan Tiryaki şunları söyledi: “Şikâyetler arttı. 10-15 gün önce Çukurova bölgesinde, aynı yöntemle imal edilen 15 kilo İngiliz altını ele geçirildi. Bölgede son 2 yılda toplam 70 kilo sahte altın yakalandı. Piyasaya sürülmeye çalışılan binlerce altın var.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altın artınca piyasada sahte Cumhuriyet altınları çoğaldı Sonraki Haber >>

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:43