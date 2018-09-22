Samanyolu Haber /Dünya / İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı /22 Eylül 2018 11:46

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran’ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, alandan apar topar götürüldü. Saldırıyı Al Ahvaziye örgütü üstlendi.

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri tören sırasında silahlı teröristler ateş açtı. İran Devlet Televizyonu, olayı "Tören sırasında çok sayıda silahlı saldırgan ateş açmaya başladı. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı" ifadeleriyle duyurdu.

Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, alandan apar topar götürüldü.

Geçiş başladıktan sonra kimliği belirlenemeyen iki saldırgan seremoniyi izleyen sivil kalabalığa ateş açtı. Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların askeri üniformalar giydiği belirtiliyor. 

PARKTAN UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR

İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini olay sonrası törenin dağıldığını söyledi. Haberde, saldırganların geçit töreninin arkasında yer alan bir parktan uzun namlulu silahlarla geçit törenini taradığı belirtildi.
Resmi haber ajansı İRNA, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 20 kişi yaralandığını açıkladı. Yarı resmi haber ajansı Tasnim ise, en az 8 askerin öldüğünü ifade etti. Öte yandan saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

SALDIRIYI AL AHVAZİYE ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Ahvaz'daki terör saldırısının sorumluluğunu İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve ülkede yaşayan Arap kökenlilerden oluşan Al Ahvaziye örgütü üstlendi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif olay sorası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenlene geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.
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İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

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