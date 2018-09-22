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20 muvazzaf subaya gözaltı
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20 muvazzaf subaya gözaltı
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22 Eylül 2018 11:37
20 muvazzaf subaya gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla jandarmaya yapılan operasyonda muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verdi.
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli muvazzaf 19 üsteğmen ve 1 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Askerlere yapılan operasyona gerekçe olarak ankesörlü telefonla aranmış olmak gösterildi.
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