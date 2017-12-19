17 Aralık sonrası Halkbank soruşturma yapmış ama bitirmemiş...

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tanık olarak ifadesine devam edildi. ilk olarak kendi avukatlarının sorusunu cevaplayan Atilla şimdi de savcıların sorusunu cevaplamaya başladı...



İlk olarak Savcı David Denton, Atilla'ya İran'a altın ticaretiyle ilgili sorular yöneltmeye başladı.

Savcı: İran hükümetine altın satılmasının yasa dışı olduğunu biliyordunuz, değil mi?

Atilla: Evet, biliyorduk.

Savcı: İran Merkez Bankası'nın İran hükümetinin bir parçası olduğunu biliyorsun değil mi?

Atilla: Sanırım öyle.

Hakan Atilla, “İran hükümetine altın satılmasının yasa dışı olduğunu biliyordunuz, değil mi” diye soran Savcı Denton’a “Evet, biliyorduk”, “İran Merkez Bankası’nın İran hükümetinin bir parçası olduğunu biliyorsun değil mi” sorusuna ise “Sanırım öyle” diyerek yanıt verdi.





‘Yarısı Sarraf’ın şirketleri’

Atilla, İran ile altın ticareti yapan kuruluşların gerçekten altın ticareti yapan şirketler olup olmadığını görmek için bir denetim mekanizmasının devreye sokulduğunu söyledi.





Atilla, Rıza Sarraf’a ait şirketlerin, en çok altın ticareti yapan tüm şirketlerin yarısını oluşturduğunu, Sarraf’ın şirketleri dışında, listede 1 milyar avro sınırını geçen başka altın şirketi bulunmadığını onayladı.





‘Halkbank da soruşturma yürüttü’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Savcı Denton, Atilla’ya Süleyman Aslan ve Rıza Sarraf Türkiye’de gözaltına alındıktan sonra Halkbank’ın soruşturma açıp açmadığını sordu.





Bu soruya ‘Evet’ yanıtını veren Atilla, soruşturma sırasında süreçlerin ele alındığını belirterek, ‘iki farklı konu’nun söz konusu olduğunu söyledi.





Atilla, denetimi yapanların olumsuz bir noktaya rastlamaması yüzünden durumun raporlanmadığını sözlerine ekledi.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) da soruşturma yürüttüğünü belirten Atilla, “Ancak buna dair bir şey hatırlamıyorum” dedi.