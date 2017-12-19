Türkiye'den ABD'ye bir mektup daha... Zarrab Davasını durdurun...

Ancak bunlar davanın direkt kendisiyle ilgili değil, amacına yönelik iddialar ve siyasiydi. Benzer bir açıklama bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den geldi. Gül, bu hafta ABD Adalet Bakanı’nı arayıp davaya son vermesini isteyeceğini söyledi.





ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlali hakkında görülen davanın ‘hukuki dayanaktan yoksun’ olduğunu söyleyen Gül, davadan çıkabilecek aleyhte bir kararın egemen bir ülke olan Türkiye tarafından kabulünün mümkün olmadığını belirtti.





Gül ayrıca, ABD Adalet Bakanı ile bu hafta içinde telefon görüşmesi yapmayı planladıklarını da söyledi. Gül, Kanal 24 canlı yayınında ‘Türkiye'de usulsüz dinleme yapanların tanıklığındaki bir mahkeme kararı ancak bir paçavradır, bu mahkeme kararını kabul etmek mümkün değildir' diye konuştu.





ABD'deki dava için, Adalet Bakanlığı nezdinden resmi bir belge gitmediğini söyleyen Gül, dava ile ilgili ayrıca şunları





söyledi:





"Bu her iki ülke ilişkilerini zedeleyecek bir unsurdur. Türkiye'nin terör örgütü mensubu olarak aradığı firari bir ismi siz mahkemede tanık olarak maaşa bağlıyorsanız bu asla kabul edilebilir bir şey değil."





ABD Adalet Bakanı ile bu hafta içinde planlanan telefon görüşmesinde aktaracağı hususları ise Gül şöyle anlattı:





Öncelikle bu meselenin bir hukuki dayanağının olmadığını söyleyeceğim. 17-25 Aralık'ta Türkiye'de yapılamayan bir hukuk darbesini başka bir yerde sürdürmek isteyenlerin çabasıdır bu. Meseleyi ABD'nin sözde ambargosuna, mali çıkarlarına karşı ihlal diye açıp da işi Türkiye'nin kendi çıkarları ve egemenlik haklarına karşı bir yola giderse buna Türkiye izin vermez.





Gül, ABD'li bakandan Amerikan hukuk sistemine olan güvenin sarsılmaması için bu davayı sona erdirmelerini isteyeceğini de belirterek, ‘Davada Türkiye aleyhine olan ifadelerin, iftiraların son verilmesi çağrısında bulunacağız’ dedi.





Davada tanık olarak ifade veren İran ve Türk uyruklu altın taciri Reza Zarrab'ın ilk ABD'ye gidişinde bir ayarlama olup olmadığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine ise Gül şöyle konuştu:





"Matah bir insan olmadığı son zamanlarda da ortaya çıkıyor. Yani bir işbirliği yapmış, hatta daha öncesinde bu işin içinde bir kişi de olabilir. Elbette şu anda soruşturmaya husus bir konu yok ama (gidişinde bir ayarlama olup olmadığı) ile ilgili bunların hepsi haklı sorular."