İran işadamını yolsuzluktan idam etti

Dermani devlet destekli kredi alabilmek için sahte evrak düzenlemek ve 300 bin tondan fazla bitüm tedarik etmek için paravan şirketler kullanmaktan suçlu bulundu.







Bitüm, yer sakızı da denen ve asfalt yapımında kullanılan bir madde ve İran'ın en kârlı endüstrilerinden biri.





Mizan haber ajansı, Ağustos 2014'te gözaltına alınan Dermani'nin "dolandırıcılık, sahtekarlık ve rüşvet" yolu ile değeri 100 milyon doları aşan bitüm tedarik ettiğini duyurdu.





49 yaşındaki Dermani bu yıl başında yolsuzluğa karşı yeni mücadele programı başlatılmasının ardından idam edilen 3. iş adamı.





Geçen ay da "Sikkelerin Sultanı" olarak anılan döviz tüccarı, yaklaşık 2 ton altın topladığı gerekçesiyle idam edilmişti.







İran devlet televizyonu idam haberini aksiyon filmlerinde kullanılan tarzda bir müzik kullanarak duyurdu.





İranlı gazeteciler, yetkililerin ülkenin istikrarsız ekonomisini istismar edenlere karşı ne kadar ciddi olduklarını göstermeye çalıştığını belirtiyor.





Ülkede yolsuzluk davalarını hızlandırmak amacıyla Ağustos ayında özel mahkemeler kurulmuştu. Onlarca iş adamı bu mahkeme tarafından mahkum edildi.





BBC Türkçe