Samanyolu Haber /Dünya / Trump, IŞİD'in çaresine Türkiye gibi ülkeler baksın dedi, özel temsilcisi istifa etti /22 Aralık 2018 20:16

Trump, IŞİD'in çaresine Türkiye gibi ülkeler baksın dedi, özel temsilcisi istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye gibi ülkeler IŞİD'in çaresine bakmalı" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Trump, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
— Beyaz Saray'dayım, sıkı çalışıyorum. Hükümetin kapanması ve Suriye ile ilgili haberlerin çoğu SAHTE. (Çeteler, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve benzeri nedenlerle) Fazlasıyla ihtiyaç duyulan Sınır Güvenliği konusunda Demokratlarla müzakere ediyoruz. Bu uzun sürebilir.

— Suriye konusunda ise aslında orada 3 ay kalacaktık, ve bu 7 yıl önceydi, Suriye'den ayrılmadık. Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi ise IŞİD büyük oranda yenildi ve Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz.
ÖZEL TEMSİLCİ İSTİFA ETTİ

ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile mücadele uluslararası koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Şubat 2019'da görevinden ayrılmayı planladığı ancak görevinden ayrılışını önceye aldığı belirtildi.

ABD medyasına göre McGurk, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya 'Suriye'den çekilme konusunda Trump ile güçlü fikir ayrılıkları yaşadığını' söyleyerek istifasını bildirdi.

McGurk'un istifasını, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifasından bir gün sonra, yani cuma günü bildirdiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, IŞİD'in çaresine Türkiye gibi ülkeler baksın... Sonraki Haber >>

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Patlama anı kameralara yansıdı

Patlama anı kameralara yansıdı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:00