Trump, IŞİD'in çaresine Türkiye gibi ülkeler baksın dedi, özel temsilcisi istifa etti

Trump, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
— Beyaz Saray'dayım, sıkı çalışıyorum. Hükümetin kapanması ve Suriye ile ilgili haberlerin çoğu SAHTE. (Çeteler, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve benzeri nedenlerle) Fazlasıyla ihtiyaç duyulan Sınır Güvenliği konusunda Demokratlarla müzakere ediyoruz. Bu uzun sürebilir.
— Suriye konusunda ise aslında orada 3 ay kalacaktık, ve bu 7 yıl önceydi, Suriye'den ayrılmadık. Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi ise IŞİD büyük oranda yenildi ve Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz.
ÖZEL TEMSİLCİ İSTİFA ETTİ
ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile mücadele uluslararası koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Şubat 2019'da görevinden ayrılmayı planladığı ancak görevinden ayrılışını önceye aldığı belirtildi.
ABD medyasına göre McGurk, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya 'Suriye'den çekilme konusunda Trump ile güçlü fikir ayrılıkları yaşadığını' söyleyerek istifasını bildirdi.
McGurk'un istifasını, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifasından bir gün sonra, yani cuma günü bildirdiği kaydedildi.