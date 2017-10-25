İran, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile sınır kapısını tekrar açtı





Sınır kapısının açılma kararını, resmi yayın kuruluşu İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) tarafından duyuruldu.

IRIB'in haberine göre, Sınır Kapılarından Sorumlu Gümrük Müdürü Cahangir Bakşi, "Kürdistan bölgesindeki referandum ve değişikliklerden sonra Irak Kürdistan Bölgesi ile sınırlarımız kapatılmıştı. Bugün Başmak sınır kapısı açıldı" dedi.

İran ve IKBY arasındaki diğer sınır kapılarının da önümüzdeki günlerde açılmasının beklendiği bildiriliyor.

İran, 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumunu takiben IKBY ile sınır kapılarını 15 Ekim'de kapatmıştı.

Irak güvenlik güçleri ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, geçtiğimiz hafta Kerkük'e bir operasyon düzenleyerek, kentin kontrolünü bölgesel Kürt yönetiminden geri almıştı.

Bu arada IKBY, Salı günü bir açıklama yaparak devam eden siyasi kriz ile yer yer süren çatışmaların dinmesi için Irak yönetimine yeni bir öneri planı sundu.

IKBY'nin önerileri arasında, 'IKBY'deki tüm operasyonların durdurulması, referandum sonuçlarının dondurulması ve Erbil ile Bağdat arasında Irak anayasası temelinde diyaloğa başlanması' bulunuyor.