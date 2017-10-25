Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP'de 22 il başkanı daha gidici' /25 Ekim 2017 13:01

'AKP'de 22 il başkanı daha gidici'

AKP Genel Başkanı Öznur Çalık, partisinde devam eden tasfiye sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

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A Haber kanalında soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP'deki tasfiye süreciyle ilgili, "22 il başkanının değişimi söz konusu" ifadelerini kullandı.
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