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'AKP'de 22 il başkanı daha gidici'
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'AKP'de 22 il başkanı daha gidici'
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25 Ekim 2017 13:01
'AKP'de 22 il başkanı daha gidici'
AKP Genel Başkanı Öznur Çalık, partisinde devam eden tasfiye sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
SHABER3.COM
A Haber kanalında soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP'deki tasfiye süreciyle ilgili, "22 il başkanının değişimi söz konusu" ifadelerini kullandı.
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