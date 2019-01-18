İran Haber Ajansı Münbiç saldırısının faili olarak bakın kimin fotoğrafını paylaştı

İran Resmi Haber Ajansı Press TV, bir skandala imza attı. Önceki gün Suriye'nin Münbiç şehrinde gerçekleştirilen saldırının failinin ortaya çıktığı haberini, Kurtlar Vadisi'ndeki 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın fotoğrafıyla paylaştı. Yaptığı bu skandala Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki yağan İran ajansı, daha sonra haberi kaldırdı.







Bir Twitter kullanıcısı bu paylaşımın altına, "Memati, Abdulbey nerede onları da MİT'çi diye yutturmayın İranlıların devrelerini yaktırmayın" notunu düştü.













Münbiç şehir merkezinde önceki gün ABD askerlerine yönelik bir saldırı düzenlenmişti. Şehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranda saat 14.00 sularında buyuk çaplı bir patlama meydana geldi.





Saldırıyı IŞİD üstlendi. Reuters'a göre, saldırıda 4 ABD askeri toplam 16 kişi öldü.





Patlama sonrasında PYD'li teröristler tüm bölgeyi kuşatırken olay yerinin hemen yanında bulunan bir okula Amerikan helikopteri indi.