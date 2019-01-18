Samanyolu Haber /Sağlık / Bütün pudralardan kanserojen asbest çıktı! /18 Ocak 2019 16:13

Bütün pudralardan kanserojen asbest çıktı!

Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği, pudra ile yaptığı çalışmaların verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Çalışmaya göre incelenen pudra markalarının tamamında asbest tespit edildi. Asbestin kanserojen etkisine karşı önlem alınması için uyarı yapıldı. 
 
Birgün gazetesinin haberine göre dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ulusal ve uluslararası haber kanallarında sıkça gündeme gelen; pudraların, insan sağlığına kanserojen etkisi olduğu kanıtlanmış olan asbest içeriyor olma olasılığı üzerine, Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği olarak 2018 aralık ayında bir çalışma başlattık.

Türkiye genelinde çeşitli markalara ait pudralar temin edilerek, tarafsızlık ilkesi gereği aralarından markaları belli olmadan rast gele seçtiğimiz 4 adet pudra numunesinin analizlerini üyemiz olan laboratuvarlarda gerçekleştirdik.

Analiz sonuçlarına göre incelenen pudra numunelerinin tamamının asbest içerdiği anlaşılmıştır.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ‘kesin kanserojen’ tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırdığı asbesttin, pudralara kontamine olmuş olması insan sağlığına verilen önemden ne denli uzak olunduğunu gözler önüne sermektedir.

Bu araştırma bir ön araştırma olup, durumun ne denli ciddi olduğunun çerçevesini çizmek ve daha kapsamlı bir sonuç elde etmek amacıyla ikinci bir araştırma yapılacaktır. Yapılacak araştırmada tarama yolu ile tüm marka pudralar toplanacak numune analizleri üyemiz laboratuvarlar haricinde TÜBİTAK ve bu konuda yeterli diğer kamu laboratuvarlarında inceletilerek karşılaştırma yapılacak ve sonuçları duyduracaktır.

Konunun detaylıca araştırılması ve böylesine bir konuda acil tedbirlerin alınması için ilgili Bakanlıkları göreve davet ediyoruz.”
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