İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Kerbasiyan azledildi

İran Meclisi'nde yapılan gensoru oylamasında 121 milletvekili Kerbasiyan'ın görevde kalması yönünde oy kullanırken, 137 milletvekili de azledilmesini istedi.

Gensoru önergesinde Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutuluyordu.

Oylam öncesi konuşan muhafazakar milletvekillerinden Abbas Payizade "Yetersizlik ve planlama eksikliğinin (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlarla bir ilgisi yok" dedi

Payizade "Yanlış kararlar insanlara zarar verdi ve insanların kamu kaynaklarını yağmalamasına yol açtı" diye konuştu.

Kerbasiyan ile ilgili gensoru 19 Ağustos'ta 33 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.





İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de 8 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayarak görevinden azledilmişti.





ABD Başkanı Donadl Trump İran ile yapılan nükleer anlaşamdan çekilmiş ve bu ülkeye yeniden ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.