Samanyolu Haber /Gündem / Kandilli'den korkutan deprem uyarısı! /26 Ağustos 2018 13:25

Kandilli'den korkutan deprem uyarısı!

Türkiye'de 7 ve üzerinde büyüklükte deprem olabileceği uyarısı yapıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sadece Marmara Denizi'nden geçen fayda değil, Türkiye 'nin başka bir yerinde de 7 ve üzerindeki büyüklükte deprem olabileceğini söyledi.

Yedisu bölgesi ve Ovacık'ta deprem riski yüksek

Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye 'nin sadece Marmara Denizi'nde değil, diğer yerlerinde de deprem riski olduğunu belirterek, "Hep Marmara'ya dikkati çekiyoruz ama Türkiye 'nin başka yerlerinde de potansiyel deprem olabilecek yerler var. Biz Marmara 'da deprem beklerken Türkiye 'nin başka bir yerinde 7'nin üstünde deprem olursa şaşırmamamız lazım." dedi.
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