Samanyolu Haber /Gündem / İran’dan vatandaşlarına: Gerek olmadıkça Türkiye’ye gitmekten kaçının /20 Aralık 2016 14:40

İran’dan vatandaşlarına: Gerek olmadıkça Türkiye’ye gitmekten kaçının

İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına zaruri olmadığı takdirde Türkiye’ye seyahat etmeme “tavsiyesinde” bulundu.

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Bakanlık tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, “ Türkiye’de son günlerde var olan özel şartlar nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek yurttaşlardan zaruri olmadığı takdirde ikinci bir duyuruya kadar bu ülkeye gitmekten kaçınmalarını kesin olarak tavsiye ediliyor” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastin ardından İran’ın Ankara Büyükelçiliği, bir bildiri yayımlayarak İstanbul, Erzurum ve Trabzon’daki başkonsolosluklarının bugün kapalı olduğunu duyurdu.
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