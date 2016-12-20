Almanya bir günlük yas ilan etti





Federal İçişleri Bakanlığının twitter hesabından yapılan paylaşımda, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin Almanya genelindeki resmi makamlarda ölenlerin anısına bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği bildirildi.





"ABD uyardı iddiası"





Bu arada, ABD’nin Kasım ayında Noel boyunca terör saldırısı olabileceği konusunda uyardığı iddia edildi. Basına yansıyan haberlere göre, Kasım ayında seyahat uyarı yapan ABD, Noel süresince Avrupa çapında terörist saldırı olabileceğinden hareketle vatandaşlarını Noel pazarlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.





"Gözler sığınmacılara çevrildi"





Muhtemel terör saldırısı nedeniyle soruşturmayı Federal Savcılık devraldı. Başbakan Angela Merkel de bugünkü programını iptal etti. Saldırı nedeniyle gözler yeniden sığınmacılara çevrildi. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırının varsayıldığı gibi Afgan kökenli sığınmacı tarafından yapıldığının kesinleşmesi durumunda bunun sığınmacı politikasına etkileri olacağını söyledi.





Başkent Berlin’de yerel saatle dün akşam (pazartesi akşamı) 20:05 sularında Noel pazarına yönelik tır saldırısında, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.