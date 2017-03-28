Samanyolu Haber /Dünya / İran Cumhurbaşkanı Moskova'ya gidiyor /28 Mart 2017 13:10

İran Cumhurbaşkanı Moskova'ya gidiyor

Rusya ve İran liderleri Moskova'da bir araya geliyor. Görüşmenin amacının ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi olduğu açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Moskova'ya gidiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde özellikle enerji ve ulaştırma konularının ele alınacağı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinin Moskova ile nükleer işbirliğini sürdüreceğini belirterek buna örnek olarak da Rusya'nın Buşehr'de inşa ettiği nükleer reaktörü verdi.
Ruhani Moskova'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Her iki ülke arasındaki ilişki diğer ülkeler için tehdit değildi, tehdit olmayacak" dedi. Ruhani Putin'le dokuzuncu kez bir araya geliyor
İran, Rusya'dan sanayi ürünleri, teçhizat ve nükleer enerji teknolojileri satın alıyor. İran ve Rusya ticaret hacmini yılda 10 milyar Euro'ya çıkarmayı hedefliyor. Rusya 2015 yılında İran'la nükleer anlaşma sağlanması sürecinde yardım etti. Söz konusu anlaşma Tahran'ın nükleer bomba inşa edecek kadar uranyum zenginleştirmesini engellerken, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımların da kaldırılmasını sağlamıştı.
Rusya ve İran Suriye savaşının başlamasından bu yana Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veriyor.
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