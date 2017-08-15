İran, BBC Farsça Servisi'nin bazı çalışanlarının mal varlıklarını dondurdu

BBC Dünya Servisi Genel Müdürü Francesca Unsworth, "dehşet verici" olarak nitelendirdiği İran'daki uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptı.

Başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'ndeki Shahid Moghadas Mahkemesi'nin kararı uyarınca söz konusu kişiler mülk alıp satamayacak, para transferleri dahil herhangi bir mali işlem yapmaları da mümkün olmayacak.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, mahkeme kararı 152 kişinin ailelerini de etkileyecek. Kararın, BBC'nin yanı sıra Farsça yayın yapan diğer yabancı medya kuruluşlarından gazetecileri de kapsadığı düşünülüyor.

Kararın gerekçesi açıklanmadı. İran yetkilileri mahkeme kararı öncesi konuya ilişkin herhangi bir uyarı da yapmadı.