Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ Melih Gökçek'e direniyor /15 Ağustos 2017 18:16

ODTÜ Melih Gökçek'e direniyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversiteden geçmesi planlanan ve Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlı olduklarını vurguladı. Rektör Kök, projenin 24 hektara yakın bir orman alanının yok olmasına yol açacağını söyledi.

Polisten ODTÜ ormanına gece baskını

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında ODTÜ arazisinden geçecek tünelin yapılma yöntemiyle ilgili konuştu. Çok sayıda tünel açma yöntemi bulunduğunu belirten Kök, aç kapa sistemiyle yapılması planlanan tünel yolun, arazinin yüzeyini tahrip edeceğini vurguladı.

"Arazinin yüzde 87'si orman"

Rektör Kök, şöyle devam etti:"ODTÜ arazisi, yüzde 87'si orman olan bir ekosistemdir. Aç kapa yöntemiyle yaptığımız zaman büyük bölümü 1. derece dogˆal sit alanı statu¨su¨nde olan bu alan geri dönüşü olmayan bir zarara uğrayacaktır. Bunun yanı sıra, burada aç kapa yöntemiyle yapılacak yol maliyeti 1 birim ise diğer teknolojiyle yaptığımız zaman maliyet 1.2 birim oluyor. ODTÜ'den geçmesi planlanan, Malazgirt Bulvarı ile Bilkent Bulvarı'nı birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlıyız."

"24 hektara yakın bir orman alanı yok olacak"

Kök, ODTÜ arazisi ile Bilkent arasında mevcutta kuzey-gu¨ney yo¨nu¨nde bagˆlantı sagˆlayan ve halihazırda kapasitesinin c¸ok altında kullanılan tas¸ıt yolunun hastane bo¨lgesiyle I·ncek Bulvarı arasındaki bagˆlantıyı sagˆlamak amacıyla degˆerlendirilmesinin mümkün olacağını ifade etti. Kök, İhsan Doğramacı yolunu kullanmak olanaklıyken, buna paralel ve ODTU¨ arazisinden gec¸en yeni bir tas¸ıt yolu ac¸ılmasının hem dogˆal alanların gereksiz yere tahribine hem de kamu kaynaklarının israfına yol ac¸acağını aktardı.

Eskis¸ehir Yolu'nun Ankara'nın omurgası olduğuna işaret eden Kök, şunları kaydetti: "ODTU¨-Bilkent U¨niversitesi sınırında o¨ngo¨ru¨len bu tas¸ıt yolu, dogˆal yapıyı dikkate almamakta olup, dogˆal yapının tahribine ve niteliksizles¸mesine yol ac¸acaktır. Öngo¨ru¨len yolun ODTU¨ arazisinden gec¸en kısmı tescilli orman arazisine denk gelmektedir. Arazinin bu¨yu¨k bo¨lu¨mu¨ 2. Derece Dogˆal Sit Alanı statu¨su¨ndedir. ODTU¨ arazisinden yaklas¸ık 4,8 km uzunlugˆunda ve 50 metre genis¸ligˆinde gec¸mesi o¨ngo¨ru¨len tas¸ıt yolu, sanat yapılarıyla 24 hektara yakın bir orman alanının yok olmasına yol açacak. Bunun yanı sıra bu yol ile ODTU¨'nu¨n batı sınırı arasında kalan yaklas¸ık 94 hektarlık orman alanının ODTU¨ arazisi ve orman alanı bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ ile ilis¸kisi koparılacak."
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