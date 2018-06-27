Irak'tan Türk tavukçuluğuna darbe indirecek karar

Dünyada korumacılık duvarları giderek yükselirken Irak'tan da Türkiye'yi etkileyecek bir adım geldi.







Gazete Habertürk'ün haberine göre, Irak hükümeti yerel ürünleri koruma ve ulusal sanayii geliştirme anlayışı çerçevesinde 5 Ağustos tarihinden itibaren bazı ürünlerin ithalatında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.





?Ekonomi Bakanlığı'nın Ekonomi Bülteni'nde yer alan Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin açıklamasına göre, Irak'a ithal edilecek tavuk ürünleri ve tavuk parçaları, donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatlarından alınan ek vergi yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltildi.





Irak, tavuk eti ihracatında Türkiye'nin en büyük ve önemli pazarı konumunda. Sektör ihracatının yarısını bu ülkeye yapıyor.

Türkiye'nin 2017 yılında beyaz et üretimi yüzde 13, ihracatı ise yüzde 31 artış gösterdi.





75 ülkeye ihracat yapan kanatlı eti sektörü dünya ticaretinde 5. sırada yer alıyor.





PATATES CİPSİNE YÜZDE 85 VERGİ





Irak hükümeti tarafından doğal patates cipsinden alınan ek gümrük vergisi de yüzde 10'dan yüzde 85'e çıkarıldı.







Öte yandan erkek takım elbisesine yüzde 20, çamaşır suyu, leke çıkarıcı ve jel bulaşık deterjanlarına yüzde 30, elektrik kabinlerine yüzde 26, Newcastle hastalığı aşısı, PPR aşısı ve süt kremasına yüzde 100, Lansoprazol 15 mg tablet ve inşaat bloklarına yüzde 27, birinci ve ikinci öğretim okul kitaplarına yüzde 200 ek gümrük vergisi getirildi.





Ek vergi uygulamasında dört yıl boyunca indirime gidilmeyecek.



