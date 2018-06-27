Samanyolu Haber /Politika / 'CHP yöneticileri verileri YSK ve AA'dan takip etti' /27 Haziran 2018 19:49

'CHP yöneticileri verileri YSK ve AA'dan takip etti'

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran akşamı CHP'de seçim sisteminin çalışmadığını söyleyerek, sonuçların YSK ve AA'dan takip edildiğini ileri sürdü.

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Aksünger, seçim gecesi CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın yaptığı 'seçimler ikinci tura kaldı' açıklamasını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bülent Tezcan açıklama yaptığında şöyle bir şey söyledi: 'Evet, ikinci tura kaldı' dedi. Bunu duyan şöyle düşünüyor: 'Demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor.' Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda öğrendim. Böyle bir şeyin olmadığını, bütün verilerin YSK'dan ve Anadolu Ajansı'ndan geldiğini söyledi."

Aksünger açıklamasının devamında ise iddiasını şöyle açıkladı: "CHP'nin eline o gün veriler geliyor ama onları tasnif etmek ve karşılaştırmakta ciddi zorluklar yaşanıyor ve karşılaştırılamıyor."

Aksünger, seçimden sonra yaptığı ilk açıklamada da "CHP'nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak" diye konuşmuştu.
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