Irak'ta intihar saldırıları: En az 50 ölü, 80 yaralı





Irak polisi ve sağlık görevlileri Nasıriye kentinde bir restoran ve polis kontrol noktasında yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda en az 50 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.





Polis kaynakları saldırganlardan birinin kentin güneybatısındaki restorana girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini, diğer 3-4 saldırganın da içerideki insanlara ateş açtığını aktardı.





Ardından yakınlardaki polis kontrol noktasına canlı bomba saldırısı yapıldığı açıklandı.





Hastane kaynakları ölenler arasında İran vatandaşlarının da olduğunu açıkladı.





Yaralılaraın bazılarının durumunun ağır olması nedniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi.





Saldıruı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.