'Game of Thrones, sızıntıya karşı birkaç farklı son çekecek'

HBO'nun başkanı Casey Bloys, dizinin yapımcıları David Benioff ve D. B. Weiss'ın ‘akıllıca bir plan' kurduğunu ve böylece ‘büyük final'in sızmasını engelleyeceklerini savundu.

Morning Call'a konuşan Bloys, "Game of Thrones'un finali için birkaç farklı versiyon çekeceklerini biliyorum. Böylece kimse gerçekten ne olduğunu bilmeyecek" dedi.





Bloys, "Uzun bir şov için bunu yapmalısınız. Çünkü bir şeyi çekerken, insanlar biliyor. Bu yüzden birkaç versiyon çekecekler ki böylece finale kadar kesin bir cevap olmayacak" diye konuştu.





Öte yandan dizinin finalinin yapılacağı 8. sezonun yayın tarihi henüz belli olmadı.





The Hollywood Reporter'a göre dizinin çekimleri ekim ayında başlayacak ve Ağustos 2018'e kadar sürme ihtimali bulunuyor. Bu durumda son sezonun 2019'da yayınlanmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.