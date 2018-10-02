Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı, KYB adayı Berhem Salih oldu

Irak Meclisi, cumhurbaşkanını seçmek için oturum yaptı. Toplam 329 milletvekilinden 301 milletvekili oylamaya katıldı.







İlk oturumda yapılan oylamada Berhem Salih 156 oy alırken, en yakın rakibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi’nin adayı (KDP) Fuat Hüseyin ise 89 oy aldı.





Fuat Hüseyin'in adaylıktan çekilmesinin ardından ikinci oturum yapılmazken, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berhem Salih açık bir farkla Irak’ın 4. Cumhurbaşkanı seçildi.





Irak’ta milletvekili seçimlerinin yapılmasının üzerine 5 ay geçmesine rağmen henüz yeni hükümetse kurulamadı.