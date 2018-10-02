İstanbul'da hastasının vurduğu doktor hayatını kaybetti

Bahçelievler'de özel bir hastanenin Psikiyatri bölümünde görevli uzman doktor Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.





Saat 12.30 sıralarında hastanede gerçekleşen olayda başından vurulduğu belirtilen Hacıosman daha sonra hayatını kaybetti.





ŞÜPHELİ YAKALANARAK, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GETİRİLDİ





Doktor Fikret Hacıosman'ı silahla vuran şüpheli gözaltına alındı. Saldırının ardından kaçan ve Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli, Esenler'de olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serhat Tunçdemir'in Mart ayından beri tedavi gördüğü, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü bildirildi.





ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDEKİ KİŞİLERİ REHİN ALMAYA KALKIŞTI







Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Fikret Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli Serhan Tunçdemir'in yakalanması için çalışma başlattı.





Yapılan araştırmada psikolojik sorunları nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören zanlının, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı belirlendi.





Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alırken şüpheli Tunçdemir'in, saklandığı evdeki bazı kişileri rehin almak istedi.





Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen şüpheli, gözaltına alındı.





Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının, buradaki işlemleri sürüyor.