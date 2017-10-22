Samanyolu Haber /Dünya / Irak hükümeti Kerkük'ü terk eden Kürt aileleri geri çağırdı /22 Ekim 2017 23:08

Irak hükümeti Kerkük'ü terk eden Kürt aileleri geri çağırdı

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el Araci, Iraklı güçlerin düzenlediği operasyonlar nedeniyle kenti terk eden ailelerin evlerine dönmelerini istedi.

Irak hükümeti Kerkük'ü terk eden Kürt aileleri geri çağırdı

El Araci, ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük'ü terk eden tüm Kürt aileleri en kısa zamanda evlerine dönmeli. Operasyon sadece ve sadece yasa dışı eylemlerde bulunanlara karşı başlatılmıştır. Kerkük tüm etnik ve mezhep grupları ile ancak mükemmel bir kenttir" ifadelerini kullandı.
Kerkük'te güvenliğin çeşitli güçler tarafından sağlandığının gerçeği yansıtmadığını savunan Araci, ''Kerkük kent merkezinin güvenliğini bir tek polis güçleri sağlamaktadır. Bunun dışında hiçbir güç, kent merkezinde bulunmuyor. Federal polis güçleri de Kerkük polisine dışarıdan destek sağlamaktadır'' şeklinde konuştu.

Operasyonlardan sonra kentte baskınlar yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu savunan Araci, ''Yasal izin olmadan kentin hiçbir yerinde baskın yapmak gibi bir uygulama yoktur. Baskınlar sadece yasa dışı eylemlere adı karışanlara yönelik gereken kanuni izinler doğrultusunda uygulanacaktır" dedi.

Her şeye rağmen Erbil ve Bağdat arasındaki bağlantının kopmadığını ifade eden Araci, ''Bütün bir Irak içindeki anlaşmazlıklar kendi içinde çözülecektir. Anlaşmazlıklar iki ülke arasında değil tek bir tarih ve coğrafyaya sahip olan taraflar arasındadır'' ifadelerini kullandı.
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