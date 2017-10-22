Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan doğalgaz açıklaması /22 Ekim 2017 23:05

İran'dan doğalgaz açıklaması

İran, Türkmenistan gazının İran üzerinden takas (swap) yöntemiyle Türkiye’ye ihraç edilmesine olumlu bakmadığını açıkladı.

İran'dan doğalgaz açıklaması



İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, Türkmen doğalgazının takas yöntemiyle Türkiye’ye satılmasına karşı olduklarını söyledi.
Tahran merkezli Cihan-i Sanat (Jahanesanat) Gazetesi’ne konuşan Iraki, "Türkiye, İran gazının geleneksel pazarıdır. Geleneksel pazarımız olan Türkiye’ye rakip ülke gazının takas şeklinde taşınmasına karşıyız. Fakat Türkmen gazının Azerbaycan ve Ermenistan’a takas edilmesinde bir sakınca yoktur" dedi.

TAKAS YÖNTEMİ

İran, takas yöntemiyle kuzeydoğu illerinde kullanılmak üzere Türkmenistan’dan aldığı doğalgaz karşılığı, Aşkabat adına kuzeybatı komşularına doğalgaz veriyor. Takas yöntemi, her iki üretici ülkenin taşıma maliyetini önemli ölçüde düşürüyor.

İran’ın Türkiye’ye ihraç ettiği doğalgaz miktarını mevcut hatlarla yıllık ikiÿmilyar metreküp arttırabileceğini kaydeden İranlı Bakan Yardımcısı, dokuzuncu ulusal boru hattının devreye girmesiyle İran’ın Türkiye’ye istenilen miktarda doğalgaz verebileceğini söyledi.

'CİDDİ GÖRÜŞME YOK'

Iraki, İran doğalgazının Türkiye’ye ihracının arttırılmasına ilişkin, iki ülke arasında "ciddi görüşmelerin olmadığını" sözlerine ekledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre, Türkiye geçen yıl İran’dan yediÿmilyar 705 milyon metreküp doğalgaz ithal etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'dan doğalgaz açıklaması Sonraki Haber >>

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:49:28