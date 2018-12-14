Samanyolu Haber /Dünya / Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'hava sahası' notası /14 Aralık 2018 22:42

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'hava sahası' notası

Irak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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Irak Dışişleri Bakanlığı'nın, bir Türk savaş uçağının Irak hava sahasını ihlal ettiği ve kuzey Irak'ın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı düzenlemesi üzerine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni çağırdığı öne sürüldü.

Bakanlığın resmi açıklama göre, PKK'nın hedef alındığı saldırıların, bölgede can ve mal kaybına yol açtığı ifade edildi.

Türkiye, hava saldırıları ya da Irak hava sahasının ihlali iddiasına ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

Daha önce, 14 Aralık'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki PKK mevzilerine hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda 8 PKK'lının öldüğü belirtilmişti.
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