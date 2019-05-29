Samanyolu Haber /Gündem / Irak, aileleri IŞİD'e katılmış 188 Türk çocuğunu Türkiye'ye gönderdi /29 Mayıs 2019 12:15

Irak, aileleri IŞİD'e katılmış 188 Türk çocuğunu Türkiye'ye gönderdi

Reuters ajansının aktardığına göre Irak, aileleri IŞİD'e katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı.

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Irak ailesi IŞİD'e katılmış olan çocukların Irak, Türkiye ve UNICEF yetkilileri eşliğinde Türkiye'ye yollandığını duyurdu.
Açıklamayı yapan yetkili Abdulsettar Birgdar, terör suçları ve yabancı şüphelilerle ilgilenen ana mahkemenin, 'IŞİD teröristleri tarafından Irak'ta bırakılan 188 çocuğu' Türkiye'ye teslim ettiğini söyledi. 

Yetkili, 188 çocuğun küçük bir bölümünün ise sınırı yasa dışı bir şekilde geçtikleri için yargılandıkları ve cezalarını tamamladıklarını belirtti.

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