iPhone X'in Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu...

Dünyanın en çok satan telefonundan biri olan iPhone'un 10. yılına özel tasarladığı iPhone X 64 gb modelinin Türkiye'deki satış fiyatı 6 bin 99 TL olacak. iPhone X 256 ise piyasaya 6 bin 899 TL'den sunulacak.

Ürünün satışa sunulması ise en erken kasım ayı sonunu ya da aralık ayını bulabilir.

ÖN SİPARİŞ ALINABİLECEK ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE YOK

iPhone x 64 gb modeli Amerika'da ise 999 dolara satışa çıkacak. Apple tarafından açıklanan iPhone X ön sipariş tarihi 27 Ekim. Ancak bu tarihte ön sipariş alacak 50'nin üzerindeki ülke arasında Türkiye bulunmuyor.

Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iPhone X, gümüş ve uzay grisi seçenekleriyle 64 gb ve 256 gb modelleriyle satışa sunulacak.