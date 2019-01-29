Samanyolu Haber /Gündem / iPhone kullanıcıları dikkat: Dinleniyor olabilirsiniz /29 Ocak 2019 11:57

iPhone kullanıcıları dikkat: Dinleniyor olabilirsiniz

iPhone'lar dinlenebiliyor mu? Apple, iOS işletim sisteminde yer alan bir açık ile gündemde. iOS 12.1 sürümündeki Facetime açığı kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesine neden olabilir.

SHABER3.COM


ABD merkezli teknoloji devi Apple bu sefer yeni ürünü ile değil bir açık ile gündemde. Zira söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir. Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu.

Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?


iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz. Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım FaceTime’ın cihazlarında etkisiz hale getirmek.

FACETİME NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

İşte Facetime’ı iPhone veya iPad’inizden silmek için yapmanız gerekenler...


1- Cihazınızı açın ve ayarlar kısmına girin


2- Arama kısmına FaceTime yazın


3- Çıkan ekranda FaceTime’ın yanındaki tuşa dokunarak etkisiz hale getirin.


Aynı işlemi iPad’lerinizden de yapabilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber iPhone kullanıcıları dikkat: Dinleniyor olabilirsiniz Sonraki Haber >>

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:55