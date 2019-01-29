Beyaz ete zam yolda: Tavuk üreticileri tarih verdi

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) genel başkan yardımcısı Mazlum Öztürk, Nisan ayından sonra beyaz ete zam gelebileceğini söyledi.





Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan birliğin genel başkanı Abdullah Koç, beyaz et üreticilerinin dörtte birinin üretim yapamadığını, üretim yapmayan firma sayısının 3 bin-3 bin 500 civarında olduğunu, 2.5 milyon civcivin de ölümle karşı karşıya kaldığını ifade etti.





TÜKEBİR verilerine göre geçen yılın kasım ayında Sakarya-Kocaeli bölgesindeki bin 465 üreticinin 470’i, Ege’deki 3 bin firmanın da 400’ü maliyet artışı nedeniyle üretimini sonlandırdı.





Koç, bu bölgelerin ardından Malatya ve Elazığ’da da benzer sorunların yaşandığına dikkat çekerek günü kurtaran değil uzun vadeli programlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.





Bir diğer birlik yetkilisi Mazlum Öztürk de “Nisan ayından sonra beyaz ete spekülatif zamlar gelebilir” dedi.





Tavuk etinin kilosu, Aralık 2017’de 8 lira 27 kuruşken Aralık 2018’da 10 lira 90 kuruşa yükselmişti.





Bazı üreticiler ise 1 Şubat’tan itibaren civciv üretmeyi durduracak.