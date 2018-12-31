iPhone almak için böbreğini satan genç hayatının geri kalanını diyalize bağlı geçirmek zorunda

iPhone modellerini her zaman yüksek fiyat etiketleriyle satılan Apple için 'ancak böbreğimi satarak alabilirim' esprisi sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu durum Çin'de gerçek oldu.

17 yaşındaki Xiao Wang, 2011'de Apple'ın iPhone 4 modelini almak için yeterli para bulamayınca böbreklerinden birisini satmaya karar verdi.





Wang, o zaman için iPhone 4 almasına fazlasıyla yetecek olan 3 bin 200 dolarlık anlaşma ile böbreğinin tekini sattı. Ancak Asya kaynaklarına göre bu operasyon yasa dışı olarak, uygunsuz bir şekilde gerçekleşti.





17 yaşındaki gencin ameliyat olduğu yer, yeteri derecede hijyenik olmadığı için kalan diğer böbreği enfeksiyon kaptı.



Bu enfeksiyon sonrasında Wang, ölümcül bir hastalığa yakalandı.





Wang'ın doktorları şu an 24 yaşında olan gencin, hayatının kalanını diyalize bağlı bir şekilde geçirmek zorunda olduğunu söyledi.