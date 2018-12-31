Org. Metin Temel'in görevden alınmasıyla ilgili bomba iddia!

General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Orgeneral İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı.





Temel'in yeni göreviyle ilgili olarak NTV'de çok çarpıcı bir iddia yer aldı. Habere göre, Temel, emredilmesine rağmen toplantıya katılmadığı için ataması gerçekleşti. Bu atama “görevden alma” olarak değerlendirildi.









'KARARGAHLA GERGİNLİK'





NTV de bu "görevden alma" ile ilgili olarak bazı bilgilere ulaştı.





Habere göre Temel’in Genelkurmay Karargâhıyla arasında bir süredir gerginlik yaşanıyordu. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan değerlendirme toplantısı, bu gerginliğin su yüzüne çıktığı tarih oldu. İddiaya göre Temel, bu toplantıya gelmesi emredilmesine rağmen katılmadı.





Temel’in aynı tarihlerde gerçekleşen ödül törenine de katılmadığı öğrenildi. Ayrıca Temel'in kendine yakın kişilere ödül istediği de iddialar arasında.