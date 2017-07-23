iPhone 8 kaç paradan satılacak...





Apple iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile birlikte çok yakında piyasaya sunulacak. En azından şimdiye kadar olan tecrübelerimiz, Apple'ın yeni telefonlarını eylül ayında tanıtacağını söylüyor ve bu tanıtıma yaklaşık iki ay var.





Bu yıl tanıtılması beklenen üç yeni iPhone modeline ait birçok söylenti var ve şirketin tanıtıma kadar telefonla ilgili bilgileri gizli tutması zor olacak gibi görünüyor.





Yeni iPhone 8 hakkında genel düşünceler, çok ince çerçeveler ile kenardan kenara OLED ekrana sahip olacağı yönünde. Bir metal çerçeve ve Touch ID parmak izi tarayıcısını değiştirebilecek veya büyütebilecek yeni bir 3B yüz tarama teknolojisi de beklenen özellikler arasında yer alıyor. Peki bu yeni süper şarjlı iPhone 8'in ve iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın beklenen fiyatı nedir?









Yukarıda belirtilen rakamların hepsi resmi olmayan beklenen fiyatlar. Apple'ın iPhone geçmişi ve üç yeni iPhone'la ilgili yeni sızıntı ve söylentilere dayanıyor.





Yeni iPhone'ların çıkış tarihi. Samsung 23 Ağustos'ta yeni Galaxy Note 8'i tanıtmaya hazırlanıyor ve bu, Apple'ın iPhone'u piyasaya sürmek için her zaman iyi bir işaret