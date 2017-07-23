Samanyolu Haber /Gündem / Katar'a siber saldırı Denizli'den mi yapıldı? /23 Temmuz 2017 11:13

Katar'a siber saldırı Denizli'den mi yapıldı?

Katar hükümetinin resmi haber ajansı QNA’nın internet sitesine yönelik siber saldırının Denizli'den yapıldığı iddia edildi.

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Katar ile Körfez ülkeleri arasında krizin yaşanmasına neden olan saldırıyla ilgili soruşturma Denizli’de yürütülüyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre konuyla ilgili Denizli’de bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Siber saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da adli soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında bilişim sistemleri üzerinde yapılan incelemede, Katar resmi haber ajansı QNA’ya  yönelik siber saldırı olayı sonrasında, bazı IP numaraları tespit edildi. IP numaralarından birisi Denizli’nin Sarayköy ilçesindeydi. Savcılık talimatı sonrasında Denizli Emniyet Müdürlüğü, Sarayköy’de yaşayan M.V. adlı kişiyle ilgili şüpheli olduğu iddiasıyla adli soruşturma başlattı.

M.V.’nin evinde arama yapıldı. Aramada, 14 bilgisayar ana belleği, 2 taşınabilir bellek, 3 cep telefonu, bir mobil telefon sim kartı, 1 tablet bilgisayar, bir el kamerası, 5 SD kart ile çok sayıda DVD’ye el konuldu. El konulan bilişim malzemeleri üzerinde siber inceleme başlatıldı.

ABD MEDYASI BAE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

ABD medyası, Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin mimarının "Birleşik Arap Emirlikleri" olduğunu öne sürmüş, bu bilgiyi ise ABD'li istihbarat yetkililerinin açıklamalarına dayandırmıştı. ABD medyasının iddiasına göre, Katar Resmi Haber Ajansı'na düzenlenen ve krize yol açan siber saldırının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vardı.

Katar ile Körfez ülkeleri arasında krize neden olan gelişmeler Katar resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenlenmesi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekleyen açıklamalar yayımlanması ile başlamıştı
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