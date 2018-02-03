İpek: Otelim yansaydı üzülmezdim fakat yağmaya uğradı

Duruma twitter hesabından tepki gösteren Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, “TMSF tarafından emaneten yönetilen şirketlerin varlıklarına bazı siyasetçiler ve çocukları musallat oldular… Angels otel yansaydı üzülmezdim… Fakat yağma usulü Söğüt inşaata vermişler… Allah cc sebep olanlara da, kendilerine de güzel gün yüzü göstermesin…” dedi.





