Samanyolu Haber /Gündem / İpek: Otelim yansaydı üzülmezdim fakat yağmaya uğradı /03 Şubat 2018 12:39

İpek: Otelim yansaydı üzülmezdim fakat yağmaya uğradı

15 temmuz öncesi hukuksuz bir şekilde kayyım atanan ve sonrasında TMSF’ye devredilen Koza-İpek Holding’e ait Marmaris’te bulunan ‘Angels Marmaris’ oteli AKP yandaşlarına peşkeş çekildi

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Duruma twitter hesabından tepki gösteren Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, “TMSF tarafından emaneten yönetilen şirketlerin varlıklarına bazı siyasetçiler ve çocukları musallat oldular… Angels otel yansaydı üzülmezdim… Fakat yağma usulü Söğüt inşaata vermişler… Allah cc sebep olanlara da, kendilerine de güzel gün yüzü göstermesin…” dedi.

İpek ayrıca, “Bu varlıklardan… Sahiplerinin rızası olmadan menfaat sağlayanlar ile buna imkan sağlayanlar… Birlikte… Organize dolandırıcılık çetesi olarak yargılanıp mahkum olacaklar…” ifadesini kullandı.

Otel lüks ve modern yapısıyla 7 yıldızlı olarak biliniyordu. Türkiye'de 7 yıldıza sahip sayılı otellerden biri olan Angels Peninsula'nın peşkeş çekildiği Söğüt İnşaat ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelerle biliniyor. CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara’da dolmuş şoförlüğü yaparken kaderi Melih Gökçek’le birlikte değişen Söğüt İnşaatın sahibi Mustafa Akan’ın Büyükşehir Belediyesi’nden milyonlarca liralık ihale aldığını belirtmişti.

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