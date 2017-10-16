Samanyolu Haber /Gündem / İnternetten dizi ve film izleyenler yandı! /16 Ekim 2017 13:02

İnternetten dizi ve film izleyenler yandı!

Kültür Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan telif hakkında yasa taslağı yakında Meclis gündemine getirilecek. Korsan film ve dizi yayını yapan sitelerin kapatılmasına yönelik hamleleri içeren yasa en çok korsan film yayıncılarına ve izleyenlere dokunacak...

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İnternet üzerinden korsana erişimde yasal düzenlemeler geliyor. Yenişafak gazetesinden Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacak. Bu merkez internet üzerinden film, müzik, kitap, bilimsel çalışmalar, şiir ve beste gibi emek verilerek icra edilen çalışmaları yayınlayan internet sitelerini kapatmaya yönelik çalışmalar yapacak.

KORSAN DİZİ VE FİLM YAYINLAYANLARIN BAŞI BELADA

Engelleme telif hakkı sahibinin Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi’ne başvurmasıyla başlayacak. Başvuru sonrası görevli savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra siteyi erişime kapatacak. Telif hakkı sahibi isterse bu site yöneticilerine dava açabilecek.
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