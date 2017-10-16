İnternetten dizi ve film izleyenler yandı!

İnternet üzerinden korsana erişimde yasal düzenlemeler geliyor. Yenişafak gazetesinden Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacak. Bu merkez internet üzerinden film, müzik, kitap, bilimsel çalışmalar, şiir ve beste gibi emek verilerek icra edilen çalışmaları yayınlayan internet sitelerini kapatmaya yönelik çalışmalar yapacak.





KORSAN DİZİ VE FİLM YAYINLAYANLARIN BAŞI BELADA





Engelleme telif hakkı sahibinin Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi’ne başvurmasıyla başlayacak. Başvuru sonrası görevli savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra siteyi erişime kapatacak. Telif hakkı sahibi isterse bu site yöneticilerine dava açabilecek.