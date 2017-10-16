Almanya ile Türkiye arasında yeni casusluk krizi

Alman kamu televizyonu ARD'de yayınlanan Reporter Mainz programı ve haber dergisi Der Spiegel ortak haberinde, Almanya'nın iltica başvuruları ile ilgilenen kuruluşu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) bünyesinde çalışan bazı Türk kökenli çalışanların bazı kişilere ait iltica başvuruları ile ilgili Türk medyasına bilgi sızdırdıklarını öne sürdü.





İltica başvurusu sahiplerinin bu yöndeki iddialarını araştıran ARD ve Der Spiegel, iltica başvurusunda bulunan bazı kişilere ait bilgilerin BAMF ya da yabancılar dairesindeki görüşmelerinin ardından Türk medyasında yer aldıklarına yer verdi.



