Samanyolu Haber /Ekonomi / İnternete bir ağır zam daha yolda /19 Aralık 2018 10:37

İnternete bir ağır zam daha yolda

Adil kullanım kotasız (AKN) internet paketlerine zam yapan Türk Telekom (TT), diğer operatörlere sunduğu toptan hat kiralama bedelini de yüzde 66 civarında artırdı.

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TT'nin yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanırsa, diğer operatörlerin de zam yoluna gideceği ifade edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş, TT'nin yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdığını belirterek, "Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak" dedi.

Durmuş, "Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek" diye konuştu.
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