Açıkça yalan söyleyen Danışman'a tepki yağıyor: Onu kime şikayet edeceğiz ki?

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Aybet'in 'yalan beyanda' bulunduğunu söyledi. KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri'nden Doç. Dr. İsmet Akça da Aybet'in 'uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını' belirtti.





BBC'de yayımlanan HARDTalk programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-7 Ekim olayları sırasında halkı sokağa çıkmaya teşvik ettiğini söyledi.





Aybet ayrıca hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş kararının temyiz edilebileceğini, hem de hakkında 30'dan fazla dava bulunmasından dolayı Demirtaş'ın tahliyesinin uygulanamayacağını belirtti.





?BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarında sorumluluğuna dair hiçbir kayıt, mahkeme kararı ve tespit yoktur. Bunu özellikle şahsını kirletmek için kullanıyorlar" dedi.





Demir, 2014 yılında 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili açılan davada Demirtaş'ın yargılanmadığını, yargılandığı davada da olaylarla ilgili herhangi bir suçlama yer almadığını söyledi. Demir, davaların birleştirilme taleplerinin de reddedildiğini açıkladı.







Avukat Demir, Aybet'in, AİHM'nin Demirtaş'ın tahliyesi hakkında verdiği kararla ilgili sözlerinin de doğru olmadığını belirtti. Demir, "46'ncı madde bağlamında verdiği ihlal kararı kesindir ve derhal uygulanmalıdır. Diğer ihlallerle ilgili temyiz yolu açıktır ancak tahliye konusundaki karar kesindir" diye konuştu.





Demir ayrıca, Demirtaş'ın hakkındaki 33 davadan birinden tutuklu olduğunu ve AİHM kararının da bu davayla ilgili olduğunu vurguladı.





DOÇ. DR. AKÇA: KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYOR





Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in sözlerine akademi çevrelerinden de itirazlar geldi.





Aybet mülakatta, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) önce görev yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de muhalif öğretim üyelerinin olduğunu ve görüşleri nedeniyle hiç kimsenin işinden olmadığını söyledi. Aybet ayrıca Barış Akademisyenlerini 'terör örgütünü desteklemekle' suçladı.





Aybet'in halen profesör olduğu YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün KHK ile ihraç edilen eski öğretim üyesi, Barış Akademisyenlerinden Doç. Dr. İsmet Akça, Aybet'in mülakattaki sözlerine tepki gösterdi.





Aybet'in 'yanlış veya yalan beyanlarda bulunduğunu' söyleyen Akça, "O metinde herhangi bir şekilde terörü övecek bir ifade bulunmadığını" ifade etti. Akça, Aybet'in görevli olduğu YTÜ'de de ihraçlar olduğunu ifade etti.





'YTÜ'DEKİ KENDİ BÖLÜMÜNÜN YARISI OHAL KHK'SIYLA İHRAÇ EDİLDİ'





Aybet'in 'uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını' söyleyen Akça "YTÜ'deki kendi bölümünün yarısı OHAL KHK'sıyla ihraç edildi, bunun tek sebebi barış talep eden bir metnin imzalanmasıydı. O metinde herhangi bir şekilde terörü övecek bir ifade bulunmamaktaydı. Bunu aklı ve vicdanıyla metne bakan herkes görebilir" dedi.







Akça, "Hepimizi de dün geceden itibaren hayretler içinde bırakan; öfke, kızgınlık içinde bırakan, bir insanın göz göre göre nasıl bu kadar rahat gerçeğe aykırı beyanlarda bulunabileceğini anlamakta zorlandığımız bir beyan söz konusu" ifadelerini kullanıp ekledi:





"Suç duyurusunda bulunmanın kimseye faydası yok. Türkiye'de zaten hukuk işlemiyor. Prosedür ortada. OHAL bitmiş ama biz OHAL KHK'sıyla haksız yere atılmışız. Bu süreçler açık ortada. Bunun geçerli bir yargı yolu yok, kimi nereye kime şikayet edeceğiz?"





AYBET: TÜRKİYE'DE GAZETECİLİK FAALİYETİNDEN MAHKUM OLAN YOK





BBC'de yayımlanan HARDTalk programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'de mesleklerini yaptıkları için hiçbir gazetecinin mahkum olmadığını belirterek, haklarında soruşturmalar olan akademisyenlerle ilgili olarak, "Bir örgütü ya da diğerini destekledikleri için başlarının belada olduğu" yorumunu yapmıştı.