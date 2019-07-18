Samanyolu Haber /Dünya / Instagram beğeni sayılarını gizleyecek /18 Temmuz 2019 11:08

Instagram beğeni sayılarını gizleyecek

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf paylaşım ağı Instagram, paylaşımların kaç kişi tarafından beğenildiği bilgisini gizleyeceğini açıkladı.

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İlk etapta yedi ülkede etkili olacak uygulama ardından tüm dünyaya yayılabilir.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Instagram, “Arkadaşlarınızın paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, bunların kaç beğeni aldığına değil. Kendi fotoğraflarınızdaki beğenileri görmeye devam edeceksiniz ama arkadaşlarınız paylaşımın kaç beğeni aldığını göremeyecek.” ifadelerine yer verdi.

Uygulama ilk etapta Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’da denenecek. Sosyal medya devi bu şekilde Instagram’ın kullanıcıları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefliyor.

2017’de İngiltere’de yapılan bir araştırmada, en çok kullanılan sosyal ağlar arasında gençlerin zihin sağlığı için en zararlı olan platformun Instagram olduğu öne sürülmüştü. Uzmanlar, fotoğraf ağırlıklı sosyal ağların gençlerde ‘yetersizlik ve kaygı’ duyguları uyandırabileceğine değiniyor.

Mayıs ayında Malezyalı bir genç, Instagram üzerinden yaptığı "Ölüm mü? Yaşam mı?" oylaması sonrası intihar etmişti.
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