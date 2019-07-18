Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto dolandırıcılık! /18 Temmuz 2019 11:06

Kripto dolandırıcılık!

Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış simalarının "CryptoRobo" isimli bir yazılımla servetlerine servet kattığını iddia eden dolandırıcılar, Rahmi Koç'tan Richard Branson'a, Elon Musk'tan Bill Gates'e kadar pek çok kişinin ismini kullanıyor. Koç Holding isimlerini kullanan kripto dolandırıcılar hakkında savcılığa müracaat etti.

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Dolandırıcıların yeni adresi kripto para birimleri oldu. İnternetten yapılan haberler ve reklamlarda Bitcoin, Ripple, Ethereum, Monero ve Zcash gibi kripto para birimlerinden yüzde 10 bin ve üzeri getiri sağlanacağı iddia ediliyor. 

Hatta dolandırıcılar o kadar ileri gidiyor ki işadamlarının sahte röportajlarını yayınlayıp, "CryptoRobo" yazılımıyla para kazandıklarını dahi öne sürüyor.

RAHMİ KOÇ İSMİ İLE TUZAK KURDULAR

Dolandırıcılar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bir internet sitesindeki röportajındaki ifadelerle oynayarak, bu siteye para yatırdığını ve sistemin herkesi kısa sürede milyoner yapacağını söylediğini iddia etti.

worldnews-live.com.tr adresinde haberleştirilen yazıda Koç'un fotoğraflarına yer verilirken, Koç'un "CryptoRobo" uygulamasına para yatırdığına dair sahte dekontlar da paylaşıldı. 

İnternet sitesindeki haberde, CryptoRobo'nun Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates tarafından desteklendiği de iddia edildi.

88 yaşındaki Rahmi Koç en son 23 Haziran Pazar günü tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde oy kullandığına dair imza atarken görüntülenmişti.

KOÇ HOLDİNG DAVA AÇTI

Dolandırıcılardan haberdar olur olmaz Koç Holding'in konuyu adli mercilere taşıdığı öğrenildi. 

Edinilen bilgilere göre, sahte haber üreten internet sitesine İstanbul Anadolu Adliyesi'nde dava açıldı. Savcılığın dolandırıcılık soruşturmasında bazı kişilerin ifadesine müracaat ettiği kaydedildi.

YÜZDE 10 BİN KAZANÇ VAADİ

Sisteme giren üye sayısını artırmak için işadamlarının isminin kullanan dolandırıcılar, vatandaşları kolay yoldan para kazanma vaadiyle kandırıyor.

CryptoRobo adlı yazılım sisteminin bir yapay zeka aracılığıyla paranızı değerlendirdiği söyleniyor. Sistemi bilgisayarınıza veya telefonunuza yüklemeniz ve para yatırmanız isteniyor. 

Daha sonra bu yazılımın siz uyurken dahi adınıza kripto paralarda işlem yaptığı, kazanç sağladığı söyleniyor.
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