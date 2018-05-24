Iniesta, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu

Vissel Kobe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, futbolcunun alacağı ücretle ilgili bir paylaşımda bulunulmadı.

Kulüp başkanı Hiroşi Mikitani ile basın toplantısı düzenleyen Iniesta "Bugün benim için çok özel bir gün. Önemli bir sınav. Ailem, Japonya'ya geldikleri için heyecanlı, çok memnunuz. Birçok teklif geldi, başka kulüpler de benimle ilgilendi. Ama Vissel Kobe'ye gelmek istedim çünkü bana sundukları projeden etkilendim" ifadelerini kullandı.



