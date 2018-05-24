Samanyolu Haber /Gündem / Dolar kuru yükselişe geçti /24 Mayıs 2018 12:11

Dolar kuru yükselişe geçti

Merkez Bankası'nın dünkü 3 puanlık faiz artışı sonrasında gece boyu düşen dolar/TL kuru bu sabaha yükselerek başladı. Bu sabah itibariyle avro 5,52 avro, dolar 4,70 seviyesinden işlem görüyor.

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Merkez Bankası'nın dün akşam olağanüstü toplanarak faizde 3 puan artışa gitmesi sonrası dolarda sert düşüş görüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL bugün 4,70 civarında seyrediyor. Dünkü kararın ardından Dolar 4,55'in altına kadar gerilemişti. Dolar dün gün içinde 4,92'yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü. Avro/TL de 5,49 civarında hareket ediyor. avro dün 5,76'yı aşarak rekorunu tazelemişti. Kurdaki aşırı oynaklık sonrasında olağanüstü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın bundan sonraki ilk olağan toplantısı 7 Haziran'da olacak. Merkez Bankası'ndan bu toplantıda da yeni bir adım gündeme gelebilir.

ULUSLARARASI PİYASALARDA DA GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda Dolar Fed'in çok sert olmayan son toplantı tutanakları ve Trump'ın ithal otomobillere yeni gümrük vergileri getirme tehdidinin ardından ivme kaybetti. Dolar endeksi Fed tutanaklarının yayınlanmasından önce gördüğü beş ayın zirvesi olan 94.195 seviyesinden 93.865'e geriledi.

Avro/dolar paritesi 1,1676 ile 6,5 ayın en düşük düzeyini gördü. Fed'in dün akşam yayınlanan son toplantı tutanaklarına göre politika yapıcıların çoğu Mayıs ayı toplantısında, ABD'nin ekonomik görünümünün bozulmadan kalması halinde, bir diğer faiz artırımının yakında gerekli olabileceğini belirtti.
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