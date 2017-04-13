İngliliz Gazetesi'nden 2,9 Milyon dolar tazminat kazandı

İngiltere’de yayınlanan Daily Mail gazetesi, Amerika Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın geçmişinde eskortluk yaptığı iddialarından geri adım attı. Özür dileyen gazete, Melania Trump’a 2 milyon 900 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.





Melania Trump, 2016’daki bir haberi üzerine gazeteye açtığı hakaret davasında, ticari ilişkilerine zarar verdiği ve duygusal sıkıntıya neden olduğu gerekçesiyle, 150 milyon dolar tazminat talep etmişti. Dava dilekçesinde, hakkında çıkan haberin, dünyanın en çok fotoğraflanan kadınlarından biri olarak kazanabileceği milyonlarca dolara engel olduğu öne sürülmüştü.





Daily Mail’in yayınladığı haberde, Melania Trump’ın çalıştığı modellik ajansının aslında bir eskort servisi olduğunu savunan Sloven bir dergi ve kitabın iddiaları tartışılmıştı. Trump’ın avukatları, First Lady’nin bir hayat kadını olarak tasvir edildiğini savunarak, Daily Mail’i bu iddiaların doğru olmadığını bildiği halde ya da iddiaların doğruluğunu araştırmadan haberi yayınlamakla suçluyordu.





Daily Mail’den yapılan açıklamada, “Melania Trump hakkında bu iddiaların doğru olmadığını kabul ediyoruz, sözümüzü geri alıyor ve iddiaları çekiyoruz. Sayın Trump’tan yolaçtığımız üzüntü nedeniyle özür diliyoruz” denildi.





Daily Mail Eylül ayında yaptığı açıklamada da, yayınlanan haberin, Slovenya’da çıkan dergi haberi ve kitabın iddialarını desteklemediğini ve bu iddiaların doğru olduğunu ileri sürmediğini belirtmişti. Gazete, haberin amacının, bu iddiaların ABD başkanlık seçimlerini nasıl etkileyebileceğini tartışmak olduğunu öne sürmüştü.